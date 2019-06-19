2019-06-19T14:08:32+03:00
Звезды

В Белгороде впервые будет транслироваться XVI международный конкурса имени Чайковского

21, 28 и 29 июня на набережной Везелки выступления конкурсантов можно будет увидеть на большом экране
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде впервые будет транслироваться XVI международный конкурса имени Чайковского.В Белгороде впервые будет транслироваться XVI международный конкурса имени Чайковского.
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В Белгороде впервые пройдет трансляция XVI международного конкурса имени Петра Чайковского. За творческим состязанием его участником можно будет наблюдать в белгородской государственной филармонии, а 21, 28 и 29 июня за выступлением конкурсантов можно будет наблюдать на большом экране в парке Победы на набережной Везелки.

Онлайн-трансляция состоятся в Малом зале Белгородской государственной филармонии с 18 по 28 июня. Вход на события по бесплатным билетам, которые можно получить на сайте филармонии.

21 июня в 18:30 на набережной реки Везелки состоится торжественное открытие фан-зоны для трансляций конкурса. Все желающие смогут увидеть выступления конкурсантов на большом экране в прямом эфире. В этот день конкурсанты выступят в номинации «Виолончель». 28 июня в 19:00 состоится награждение победителей, а 29 июня в 19:00 пройдет заключительный гала-концерт.

Напомним, что международный конкурс имени Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Это стартовая площадка для молодых одаренных музыкантов, которая дает возможность обрести любовь публики и признание мирового профессионального сообщества, начать блестящую международную карьеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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