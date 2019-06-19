2019-06-19T12:14:25+03:00
Общество

21 июня в Белгороде пройдет большой выпускной бал

Торжественная церемония пройдет на открытой площадке учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
21 июня в Белгороде пройдет большой выпускной бал.21 июня в Белгороде пройдет большой выпускной бал.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

21 июня белгородских выпускников приглашают на общегородской праздник – большой выпускной бал. Торжественная церемония откроется в 19.00 на открытой площадке учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной.

К площадке спорткомплекса школьники пройдут по красной дорожке, а затем исполнят вальс.

Также в этот вечер будут подведены итоги конкурсов на лучшие ролики о танцевальных школьных флешмобах и селфи. Награды вручат лучшим номинантам «Ученика года», классным руководителям и классу.

Для выпускников в этот вечер выступят кавер-группы «MusicMotion», «Рвана Баяно», «Жара». В 21 час стартуетия дискотека с участием DJ Bang One и солистов танцевального клуба «Импульс».

Завершится выпускной бал в 22 часа школьным вальсом и фейерверком.

Отметим, что в этом году в Белгороде выпускаются 1775 учеников 11-х классов и 3670 учеников 9-х.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские энергетики будут сводить баланс по отпуску и потреблению электроэнергии на 3 тысячах ТП
Белгородцы могут принять участие в крымском фестивале «Таврида-АРТ»
В центре Белгорода построят новую дорогу на месте старых построек
Стала известна причина смерти белгородца, тело которого нашли у деревянного храма
В Белгородской области во время ДТП пострадала женщина, а в Губкине – дорожный знак и водитель
В Белгородском районе женщина помогла оперативникам задержать грабителя
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Конкурс детского творчества «Звезда Спасения» пройдет в Белгороде в третий раз
В Белгороде родители получат компенсацию на приобретение питания детям от полугода до 1,5 лет
В Белгороде капитально отремонтированы 8 участков улично-дорожной сети
В Белгороде на улице Королева обнаружили два трупа
На белгородском пляже покажут класс спортсмены-воднолыжники
Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговомуфинансированию клиентов малого бизнеса
В Белгородской области главу межрайонной налоговой поймали на взятке
В Белгородской области всего за неделю сгорело 4 автомобиля
Белгородский подросток ответит за убийство 18-летней девушки