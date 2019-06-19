21 июня в Белгороде пройдет большой выпускной бал

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-19T12:14:25+03:00

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21 июня белгородских выпускников приглашают на общегородской праздник – большой выпускной бал. Торжественная церемония откроется в 19.00 на открытой площадке учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной.

К площадке спорткомплекса школьники пройдут по красной дорожке, а затем исполнят вальс.

Также в этот вечер будут подведены итоги конкурсов на лучшие ролики о танцевальных школьных флешмобах и селфи. Награды вручат лучшим номинантам «Ученика года», классным руководителям и классу.

Для выпускников в этот вечер выступят кавер-группы «MusicMotion», «Рвана Баяно», «Жара». В 21 час стартуетия дискотека с участием DJ Bang One и солистов танцевального клуба «Импульс».

Завершится выпускной бал в 22 часа школьным вальсом и фейерверком.

Отметим, что в этом году в Белгороде выпускаются 1775 учеников 11-х классов и 3670 учеников 9-х.

ИСТОЧНИК KP.RU