2019-06-18T16:47:17+03:00
Общество

Конкурс детского творчества «Звезда Спасения» пройдет в Белгороде в третий раз

В этом году конкурс будет проходить в два этапа
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Белгороде МЧС России уже третий раз проводит Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». В этом году конкурс будет проходить в два этапа.

«Звезда Спасения» – уникальный проект, который призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде.

Конкурс детских работ включает в себя номинации по направлениям: изобразительное, литературное, музыкальное, хореографическое, а также сценическое творчество. Заявки и работы на первый этап фестиваля принимаются до 25 июля 2019 года в Главном управлении МЧС России по Белгородской области.

Принять участие в фестиваль «Звезда спасения» могут учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет. При этом предполагается как индивидуальное, так и коллективное участие.

Подробно узнать об условиях проведения конкурса можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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