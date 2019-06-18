2019-06-18T20:56:48+03:00
Происшествия

В Белгородской области во время ДТП пострадала женщина, а в Губкине – дорожный знак и водитель

В Старом Осколе в этот же день сбили пенсионерку
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области во время ДТП пострадала женщина. Фото 31.мвд.рф.В Белгородской области во время ДТП пострадала женщина. Фото 31.мвд.рф.
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Всего только за один день, 17 июня, в Белгородской области произошло 3 ДТП, в которых пострадали люди. В Белгороде телесные повреждения получила 31-летняя женщина, в Губкине пострадал водитель, который наехал на дорожных знак. А Старом Осколе около 8 вечера сбили пенсионерку, рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Так, в Белгороде около 10 часов утра 23-летний водитель ВАЗ-211140 на проспекте Богдана Хмельницкого не предоставил преимущество и врезался в ВАЗ-21102 под управлением 31-летней женщины. Женщина травмирована.

В Губкине в 12 часов 30 минут 49-летний водитель Nissan Teana, двигаясь по улице Октябрьской в направлении улицы Победы, не предоставил преимущество Kia Spectra под управлением 39-летнего водителя. В результате произошло столкновение, а затем автомобиль наехал на дорожный знак. В ДТП пострадал водитель, который спровоцировал аварию.

В Старом Осколе 35-летний водитель на Ford Fiesta сбил пенсионерку на улице. Прядченко, что в микрорайоне. Конева. 59-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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