В Белгородской области во время ДТП пострадала женщина, а в Губкине – дорожный знак и водитель
Всего только за один день, 17 июня, в Белгородской области произошло 3 ДТП, в которых пострадали люди. В Белгороде телесные повреждения получила 31-летняя женщина, в Губкине пострадал водитель, который наехал на дорожных знак. А Старом Осколе около 8 вечера сбили пенсионерку, рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
Так, в Белгороде около 10 часов утра 23-летний водитель ВАЗ-211140 на проспекте Богдана Хмельницкого не предоставил преимущество и врезался в ВАЗ-21102 под управлением 31-летней женщины. Женщина травмирована.
В Губкине в 12 часов 30 минут 49-летний водитель Nissan Teana, двигаясь по улице Октябрьской в направлении улицы Победы, не предоставил преимущество Kia Spectra под управлением 39-летнего водителя. В результате произошло столкновение, а затем автомобиль наехал на дорожный знак. В ДТП пострадал водитель, который спровоцировал аварию.
В Старом Осколе 35-летний водитель на Ford Fiesta сбил пенсионерку на улице. Прядченко, что в микрорайоне. Конева. 59-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU