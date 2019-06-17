Белгородский подросток ответит за убийство 18-летней девушки

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-17T18:50:10+03:00

Он проведет 7 лет в колонии и выплатит 1 миллион 200 тысяч компенсации морального вреда потерпевшим

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16-летний житель села Завидовка Яковлевского района представл перед судом за убийство 18-летней девушки. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также он должен выплатить потерпевшим 1 миллион 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Преступление было совершено 1 мая 2018 года, когда компания молодых людей распивала спиртное. Между подсудимым и 18-летне девушкой произошла ссора, в ходе которой подросток схватил нож и ударил девушку в шею. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба регионального Следственного Комитета.

Собранные следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU