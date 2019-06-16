2019-06-16T11:12:51+03:00
Общество

В «Белводоканале» объяснили повышение тарифов на воду «вынужденной мерой»

Глава ведомства Сергей Тараканов считает, что «другого выхода не осталось»
Ирина ТАРАСОВА
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В «Белводоканале» объяснили повышение тарифов на воду «вынужденной мерой». Фото из открытых источников.В «Белводоканале» объяснили повышение тарифов на воду «вынужденной мерой». Фото из открытых источников.
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С 1 июля белгородцев «обрадуют» повышением тарифов на воду. Новшества, которые никак нельзя назвать «улучшением» жизни жителей областного центра, уже вызвали недовольство горожан и ряд протестов. В «Белводоканале» объяснили такую непопулярную меру вынужденной, а глава ведомства Сергей Тараканов считает, что «другого выхода не осталось».

Отметим, что до этого времени тарифы сдерживались в рамках соответствующего регулирования. Но, как отмечают в «Белводканале», затраты с каждым дне возрастают, сети изнашиваются, повышение тарифов в Белгороде неизбежно.

Напомним, что на недавней сессии депутаты городского совета Белгорода большинство голосов (21 «за» и 7 «против») узаконили повышение тарифов на воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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