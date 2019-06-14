Белгородцы смогут воспользоваться пандоматом на солнечных батареях

СЕГОДНЯ 20:00 2019-06-14T20:00:59+03:00

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На улице Победы, рядом с одним из гипермаркетов 14 июля в 12:00 состоялось торжественное открытие уникального пандомата, он работает на солнечной энергии. Жители Белгорода уже могут воспользоваться таким автоматизированным приемным комплексом. Он предназначен для сдачи твердых бытовых отходов.

- Экологичному пандомату пока нет аналогов в России. Он стал первым аппаратом, с такой системой энергоснабжения и вместимостью,- поделилась информацией Евгения Панченкова, представитель пресс-службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

Алюминиевые банки и пластиковые бутылки можно будет поместить огромный бункер. В общей сложности устройство принимает около пяти тысяч единиц тары. На официальном сайте ведомства напомнили, что первые три пандомата в областном центре запущены в апреле 2019 года. Их установили в рамках проекта «Спаси экологию — помоги детям!». Пандомат поможет не только сделать улицы чище, но и поможет детям с онкологическими заболеваниями. Собранные средства пойдут на их лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU