В Белгороде безопасными для отдыха посчитали всего 4 пляжа

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-14T18:03:09+03:00

Всего в регионе Роспотребнадзор назвал пригодными для отдыха и безопасными 29 пляжей

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Роспотребнадзор разрешил купаться на 4 пляжах Белгорода, говорится в сообщении ведомства. Всего на 11 июня в Белгородском регионе насчитали 29 пляжей, где безопасно отдыхать и купаться.

Так, в областном центре можно отдыхать на пляже «Центральный — правый берег», что на реке Северский Донец, также пляжах «Центральный – левый берег» на реке Северский Донец, в месте массового отдыха на Белгородском водохранилище в районе улицы Песчаной и месте массового отдыха на реке Везелка в районе улицы Левобережной.

Напомним, что для отдыхающих работает пляж «Лазурный» возле аквапарка.

ИСТОЧНИК KP.RU