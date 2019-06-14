2019-06-14T16:31:00+03:00
Общество

В субботу в Белгородской области возможны ливни с градом

Температура воздуха ночью снизится
Анастасия ЛЕМЕШКО
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В субботу в Белгородской области возможен град.В субботу в Белгородской области возможен град.Фото: Анастасия Лемешко
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Как сообщает Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу 15 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха снизится до 13-18 градусов тепла, обойдется без осадков. Днем местами пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. В некоторых районах возможны ливни и грозы, местами даже град. Столбики термометров поднимутся до 26-31 градуса.

Ветер западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11. При грозах порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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