В субботу в Белгородской области возможны ливни с градом

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-14T16:31:00+03:00

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Как сообщает Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу 15 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха снизится до 13-18 градусов тепла, обойдется без осадков. Днем местами пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. В некоторых районах возможны ливни и грозы, местами даже град. Столбики термометров поднимутся до 26-31 градуса.

Ветер западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11. При грозах порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU