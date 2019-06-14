Архитектор из Белгородской области получила грант на форуме «Таврида 5.0»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-14T15:33:58+03:00

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Сегодня,14 июня, на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» огласили имена рекомендованных на получение грантовых средств для развития своих проектов. Кандидатами на получение сертификатов стали архитекторы, урбанисты, дизайнеры окружающей среды и промышленные дизайнеры из регионов России.

Для участников смены с 10 по 13 июня была организована образовательная программа, а в заключительный день молодые творцы представили свои предложения по благоустройству ряда объектов в регионах страны. В это же день экспертная комиссия подвела итоги грантового конкурса.

В число победителей вошли 9 молодых людей из 200 претендентов. Среди счастливчиков оказалась и представительница Белгородской области Леткеманн Женнифер с проектом «Перекресток памяти». Проект направлен на создание барельефов для памятника в селе Прелестное Прохоровского района. Это место было эпицентром самого крупного танкового сражения во время Второй мировой войны.

- Это не просто памятник погибшим, а перекресток памяти, традиций и преемственности поколений. Памятник заметят и узнают нашу историю, - поделилась девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU