2019-06-14T09:26:18+03:00
Общество

Белгородцы смогут провести воскресный день «Под дубом»

Творческие вечера «Под дубом» пройдут нынешним летом в Дубовом
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества ВКонтакте Белгород - это интересно.Фото сообщества ВКонтакте Белгород - это интересно.
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Ближайшее воскресенье жители Дубового и гости областного центра могут провести на природе. Есть не только прекрасная возможность провести день на открытом воздухе, но и послушать концерт «Под дубом». Музыкальный сезон откроет cover band Divergent.

Этим летом всех гостей вечером на отрытом воздухе ждут встречи с народно-обрядовой культурой, инструментальной музыкой, современным искусством, театральным творчеством.

В воскресенье, 16 июня свои творческие номера подарят мастера и профессионалы своего дела – участники cover band Divergent.

ИСТОЧНИК KP.RU

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