2019-06-13T16:17:15+03:00
Общество

В Белгородской области умер парень, получивший ожоги во время экстремального селфи

Врачи не смогли спасти подростка, который получил серьезные ожоги
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области умер парень, получивший ожоги во время экстремального селфи.В Белгородской области умер парень, получивший ожоги во время экстремального селфи.Фото: "КП" Архив
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В Алексеевской больнице умер 17-летний парень, который получил серьезные ожоги во время экстремального селфи. Информацию об этом подтвердила сестра парня в соцсетях. Местные врачи не смогли спасти юношу, необходимого оборудования в местной больнице не оказалось, а транспортировать его в таком состоянии было невозможным.

Напомним, что 17-летний житель Алексеевки в ночь с 3 на 4 июня с другом упали с пешеходного моста на грузовой состав во время попытки сделать экстремальное селфи. Их ударило током. В результате один получил ожоги 25% тела, второй – 75%.

Родственники парня, который пострадал сильнее, узнали о случившемся только на следующий день. Практически сразу встал вопрос о переводе его в ожоговый центр, но в его состоянии транспортировка исключалась. Во второй раз реанимационная бригада приезжала 11 июня, но его вновь не решились транспортировать в Белгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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