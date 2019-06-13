Под Белгородом из посаженных прошлой осенью дубов выжила только треть
Нынешней осенью на аллее в честь 65-летия области под Дубовым посадят новые деревья вместо тех, которые не прижились
Под Белгородом из посаженных прошлой осенью дубов выжила только треть. Фото из открытых источников.
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Дубы, которые высадили в честь 65-летия Белгородской области между Белгородом и Дубовым, выжила, в лучшем случае, только треть. Нынешней осенью на аллее планируют заменить погибшие деревья новыми.
Напомним, в ноябре 2018-го департамент строительства и транспорта региона высадил свыше тысячи дубов на аллее длиной 1,5 километра. Но зиму молодые деревья не пережили. Одна из причин, по которой деревья не прижились может заключаться в том, что сажали их поздно, после первых морозов.
Отметим, что в ботсаду НИУ БелГУ рекомендуют сажать деревья в погоду, которая отличается стабильными прохладными температурами.
ИСТОЧНИК KP.RU