В Белгороде пьяный водитель на улице Орлова въехал в колонну велосипедистов
В Белгороде водитель автомобиля Renault Logan, который находился в состоянии алкогольного опьянения, догнал колонну велосипедистов и совершил наезд на велосипедиста. Произошло ДТП 12 июня. Удар был такой силы, что одного из велосипедистов, который ехал последним, подбросило в воздух. Другого задело обломков пластика от авто.
По словам очевидцев, водитель, а также его пассажир были в сильном алкогольном опьянении. Информацию о том, что это был водитель такси, опровергли в областном ГИБДД. Там же подтвердили, что водитель был пьян.
Велосипедиста госпитализировали в медучреждения. Он находится в тяжелом состоянии без сознания. Другой отделался ушибом руки.
ИСТОЧНИК KP.RU