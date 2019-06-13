2019-06-13T12:24:25+03:00
Происшествия

В Белгороде пьяный водитель на улице Орлова въехал в колонну велосипедистов

Удар был такой силы, что одного из велосипедистов подбросило в воздух
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде пьяный водитель на улице Орлова въехал в колонну велосипедистов.В Белгороде пьяный водитель на улице Орлова въехал в колонну велосипедистов.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде водитель автомобиля Renault Logan, который находился в состоянии алкогольного опьянения, догнал колонну велосипедистов и совершил наезд на велосипедиста. Произошло ДТП 12 июня. Удар был такой силы, что одного из велосипедистов, который ехал последним, подбросило в воздух. Другого задело обломков пластика от авто.

По словам очевидцев, водитель, а также его пассажир были в сильном алкогольном опьянении. Информацию о том, что это был водитель такси, опровергли в областном ГИБДД. Там же подтвердили, что водитель был пьян.

Велосипедиста госпитализировали в медучреждения. Он находится в тяжелом состоянии без сознания. Другой отделался ушибом руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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