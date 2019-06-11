СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-11T11:31:34+03:00

Белгородский водитель сбил мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе. Фото из открытых источников.

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10 июня около 18 часов на 27 километре автодороги «Короча - Чернянка - Красное» 55-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», сбил молодого мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе. От полученных травм 26-летний мужчина скончался.

По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, 55-летний водитель двигался со стороны Белгорода в Чернянку и, совершая обгон, не справился с управлением и съехал в кювет. В это время 26-летний мужчина косил траву и стал жертвой ДТП.

Всего на территории Белгородской области 10 июня совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 5 получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU