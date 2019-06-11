2019-06-11T11:31:34+03:00
Происшествия

Белгородский водитель сбил мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе

От полученных травм молодой мужчина скончался
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородский водитель сбил мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе. Фото из открытых источников.Белгородский водитель сбил мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе. Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:

10 июня около 18 часов на 27 километре автодороги «Короча - Чернянка - Красное» 55-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», сбил молодого мужчину, который косил траву в придорожной лесополосе. От полученных травм 26-летний мужчина скончался.

По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, 55-летний водитель двигался со стороны Белгорода в Чернянку и, совершая обгон, не справился с управлением и съехал в кювет. В это время 26-летний мужчина косил траву и стал жертвой ДТП.

Всего на территории Белгородской области 10 июня совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 5 получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области на реконструкцию сетей направят 295 миллионов рублей
Белгородцы смогут работать всего 4 дня в неделю
Белгородского должника по алиментам признали безвестно отсутствующим
Житель Белгорода за кражу чип-ключа от БМВ грозит до 2-х лет тюрьмы
На территории Белгородской области летняя жара бьет температурные рекорды
Белгородского растлителя отправили в колонию на 13,5 лет и на 1 год ограничили свободу
В Белгородском районе на пожаре погиб мужчина
Белгородские спасатели извлекли из металлической ловушки ребенка
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков
Белгородцы на этой неделе будут работать всего 4 дня
В Белгороде возле «Сити Молла» построят 123 частных дома
В Белгородском регионе аномальная жара продлится до 13 июня
Сельские женщины Белгородской области смогут отдыхать на 4 часа больше