2019-06-11T10:34:53+03:00
Общество

Белгородцы смогут работать всего 4 дня в неделю

Белгородцы смогут работать всего 4 дня в неделю
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы смогут работать всего 4 дня в неделю.Белгородцы смогут работать всего 4 дня в неделю.Фото: "КП" Архив
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Четырехдневная рабочая неделя вскоре будет возможна в России и, соответственно, в Белгородском регионе. Правда, произойдет это не скоро – к 2030 году, т.е. к тому моменту, когда по словам первого зампреда Центробанка РФ Сергея Швецова, Россия будет готова к четырехдневке. Это,говорит чиновник, произойдет благодаря использованию современных технологий. Эксперты считают, что пока что экономика России не готова к такой реформе.

Запред Центробанка РФ отметил, что «…информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден. Переход на автомобили без водителя высвободит очень большое количество людей».

К 2030 году численность трудоспособного населения в стране сократится на 10% и составит 89 миллионов человек.

Напомним, что ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время, что по его мнению, позволило бы повысить КПД населения, который становится «нулевым» из-за депрессии в «тёмное время года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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