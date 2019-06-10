На территории Белгородской области летняя жара бьет температурные рекорды

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-10T16:52:44+03:00

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 июня по Белгородской области ожидается жаркая погода. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 27-32 градусов тепла, что является своеобразным температурным рекордом месяца.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что

во время жаркой, ветреной погоды возрастает вероятность пожаров.

В лесу недопустимо: пользоваться открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу; разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса; употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов. Категорически запрещается оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал; заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.

ИСТОЧНИК KP.RU