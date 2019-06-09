В Белгородском регионе аномальная жара продлится до 13 июня

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-09T14:55:56+03:00

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В главном управлении МЧС по Белгородской области сообщают, что, согласно прогнозам регионального Гидрометцентра, аномальная жара в регионе продлится до 13 июня. При этом температура воздуха превысит обычные показатели для этого времени года на 7-8 градусов. Сегодня в регионе дневная температура держится на отметке +29 градусов, с понедельника «потеплеет» до +31. Ночные температуры будут в пределах +17-18 градусов.

Внимание белгородцев обращают на то, что сильной жаре резко возрастает вероятность возникновения ЧП на воде, а также вероятность возгораний.Спасатели просят белгородцев просят не посещать лес, очень внимательно обращаться с огнем, особенно открытым.

Также спасатели рекомендуют носить легкую светлую одежду, головной убор. Следует воздерживаться от употребления пива, другого алкоголя, которые негативно влияет на самочувствие. И больше пить обычной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU