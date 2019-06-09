2019-06-09T14:55:56+03:00
Общество

В Белгородском регионе аномальная жара продлится до 13 июня

Температура воздуха будет превышать обычную температуру на 7-8 градусов
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородском регионе аномальная жара продлится до 13 июня.В Белгородском регионе аномальная жара продлится до 13 июня.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В главном управлении МЧС по Белгородской области сообщают, что, согласно прогнозам регионального Гидрометцентра, аномальная жара в регионе продлится до 13 июня. При этом температура воздуха превысит обычные показатели для этого времени года на 7-8 градусов. Сегодня в регионе дневная температура держится на отметке +29 градусов, с понедельника «потеплеет» до +31. Ночные температуры будут в пределах +17-18 градусов.

Внимание белгородцев обращают на то, что сильной жаре резко возрастает вероятность возникновения ЧП на воде, а также вероятность возгораний.Спасатели просят белгородцев просят не посещать лес, очень внимательно обращаться с огнем, особенно открытым.

Также спасатели рекомендуют носить легкую светлую одежду, головной убор. Следует воздерживаться от употребления пива, другого алкоголя, которые негативно влияет на самочувствие. И больше пить обычной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельские женщины Белгородской области смогут отдыхать на 4 часа больше
В Белгородской области появятся 47 новых газовых заправочных станций
В мэрии Белгорода знают, как нужно убирать листву в парках и обрезать кустарники
Белгородская область вошла в 10-ку лучших для гастропутешествий в июньские выходные
В Белгороде молодые люди решили отдохнуть в ванной прямо на проспекте
Молодежь Лебединского ГОКа мотивируют на успех
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим
«Мы сохраняем традиционные технологии с момента запуска нашего завода»
Улицу Щорса в Белгороде реконструируют в связи со строительством волейбольной арены
По Белгородской области с колокольным звоном прокатится Второй карильонный фестиваль
Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы в Белгородской области
Мэрия Белгорода предлагает горожанам «прикатить колесо»
Первый в России автопробег мусоровозов пройдет через Белгород
Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме белгородцы примут участие в пленарном заседании ПМЭФ
Банк «Открытие» запустил программу «Друг»
Календарь Банка УРАЛСИБ «Год театра в России» занял второе место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2019»
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Белгородские энергетики рассказали детям о цифровых технологиях
Белгородская Пушкинская библиотека-музей отмечает 220-летие поэта
Белгородец оплатил почти 200 тысяч рублей долга по алиментам только после лишения права управлять авто
Информацию об отравлении в одном из ресторанов Белгорода проверят в Следственном комитете