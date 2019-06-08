В Белгородской области появятся 47 новых газовых заправочных станций

СЕГОДНЯ 21:22 2019-06-08T21:22:57+03:00

Губернатор предложил снизить наполовину транспортных налог для тех машин, которые работают на природном газе

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47 новых заправочных станций должны появиться в Белгородской области. Соответствующий законопроект представили депутатам областной Думы. Напомним, что не так давно губернатор предложил снизить на половину транспортный налог для тех машин, которые работают на природном газе.

Заправочные станции появятся в период 2019-2021 годов. В региональном департаменте экономразвития сообщают, что, более двадцати объектов планирую построить на средства «Газпрома». Остальные отдадут частным инвесторам.

Приблизительная стоимость строительства – 6,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU