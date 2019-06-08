2019-06-08T21:22:57+03:00
Общество

В Белгородской области появятся 47 новых газовых заправочных станций

Губернатор предложил снизить наполовину транспортных налог для тех машин, которые работают на природном газе
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области появятся 47 новых газовых заправочных станций. Фото из открытых источников.В Белгородской области появятся 47 новых газовых заправочных станций. Фото из открытых источников.
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47 новых заправочных станций должны появиться в Белгородской области. Соответствующий законопроект представили депутатам областной Думы. Напомним, что не так давно губернатор предложил снизить на половину транспортный налог для тех машин, которые работают на природном газе.

Заправочные станции появятся в период 2019-2021 годов. В региональном департаменте экономразвития сообщают, что, более двадцати объектов планирую построить на средства «Газпрома». Остальные отдадут частным инвесторам.

Приблизительная стоимость строительства – 6,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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