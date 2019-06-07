2019-06-07T17:59:51+03:00
Общество

В Белгороде молодые люди решили отдохнуть в ванной прямо на проспекте

Ванна и кальян — таков отдых, по-видимому, продвинутого молодого белгородца
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде молодые люди решили отдохнуть в ванной прямо на проспекте.Фото сообщества ВКонтакте "Жесть Белгород".В Белгороде молодые люди решили отдохнуть в ванной прямо на проспекте.Фото сообщества ВКонтакте "Жесть Белгород".
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Фото полуголых ребят в ванной с кальяном посреди белгородского проспекта Богдана Хмельницкого появилась в сообществе ВКонтакте «Жесть Белгород», сообщают пользователи соцсетей. По-видимому именно так представляется молодым людям «крутой» отдых. Может, правда, это тонкий рекламный ход (чего?), но тогда его явно недоработали.

Понятно, что на них обращают внимание все проезжающие и проходящие мимо, так как расположились они неподалеку от остановки «Стадион» напротив магазина женской и мужской одежды. Ведь место развлечения - одна из самых загруженных автодорог города. На что только не пойдешь, чтобы прославиться...

ИСТОЧНИК KP.RU

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