По Белгородской области с колокольным звоном прокатится Второй карильонный фестиваль
В Белгороде и городах и селах области с 8 по 11 июня проходить Второй международный фестиваль карильонной музыки «Белгородский звон». Инициатор единственного в мире передвижного карильонного фестиваля – солист Белгородской филармонии, лауреат международных конкурсов, органист и карильонист Тимур Халиуллин. Программа фестиваля включает 5 бесплатных концертов, которые пройдут на различных площадках региона. •
В программе фестиваля белгородцы услышат музыкантов из России, Германии, Литвы и Бельгии, сольные концерты участников проекта Тимура Халиуллина (Белгород) и Елизаветы Панченко (Петербург). Организаторы и участники фестиваля обещают также много необычных сюрпризов.
На заключительном концерте фестиваля зрителям подарят мировую премьеру произведения белгородского композитора Елены Латыш-Бирюковой: Три элегии (по прочтении поэзии Верхарна) для сопрано, карильона, бас-тромбона, смешанного хора и симфонического оркестра. Свое произведение автор посвятила главному дирижеру симфонического оркестра Рашиту Нигаматуллину
Карильономобиль вместе с виртуозными музыкантами побывает в Губкине и Старом Осколе, поселках Вейделевка и Ровеньки.
Подробная информация о фестивале и его участниках – здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU