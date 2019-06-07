Улицу Щорса в Белгороде реконструируют в связи со строительством волейбольной арены

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-07T13:51:12+03:00

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У Белгорода очень высоки шансы попасть в число городов, которые будут принимать Чемпионат мира по волейболу, который, как известно, пройдет в России в 2022 году. В связи с его проведением в областном центре построят волейбольную арену, а улицу Щорса, которая ведет к ней, реконструируют. На все работы по реконструкции улицы принято выделить 400 миллионов рублей из федерального и городского бюджетов, сообщают в мэрии.

Городские власти рассчитывают, что проведенная реконструкция улицы, которая ведет непосредственно к волейбольной арене, позволит увеличить пропускную способность не только улицы Щорса, но и прилегающих к ней улиц Губкина и Королева.

Напомним, что на строительство волейбольной арены планируют потратить 2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU