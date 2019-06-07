Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы в Белгородской области

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-07T10:10:41+03:00

При этом температура днем будет держаться около отметки 31 градус

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Сегодня, 7 июня, синоптики Гидрометцентра прогнозируют сильные дожди и грозы. Дожди с грозами в Белгородском регионе пройдут преимущественно в дневное время. При этом дневная температура будет держаться около отметки 31 градус.

Как рассказали в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачность сохранится переменная, ветер восточный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +11..+16 градусов. Днем по области местами температура будет в пределах +26, но в некоторых районах она подымется до+31 градуса.

В ночное время синоптики дождей не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU