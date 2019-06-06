Мэрия Белгорода предлагает горожанам «прикатить колесо»

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-06T19:30:19+03:00

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Администрация города Белгорода призывает всех горожан поддержать экологическую акцию «Прикати колесо» по сбору старых шин. Избавиться от ненужных автопокрышек можно будет в специально установленных павильонах по следующим адресам: ул. Студенческая (в районе АЗС); проезд Автомобилистов (напротив дома № 47); ул. Губкина в районе подстанции.

Старые автопокрышки будут принимать у владельцев легковых машин при предъявлении документа, удостоверяющего личность передающего лица, в будние дни с 7:00 до 20:00 и выходные дни с 8:00 до 17:00.

Отметим, что все собранные шины отправят на предприятия по переработке их в резиновую крошку в Старом Осколе и Валуйках. Покрытие из такого материала считается износостойким и используется для оборудования детских и спортивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU