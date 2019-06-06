2019-06-06T19:30:19+03:00
Общество

Мэрия Белгорода предлагает горожанам «прикатить колесо»

В областном центре открылись пункты приема старых автопокрышек
Ирина ТАРАСОВА
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Мэрия Белгорода предлагает горожанам «прикатить колесо». Фото управления по взаимодействию со СМИ Белгорода. администрации города Белгорода.Мэрия Белгорода предлагает горожанам «прикатить колесо». Фото управления по взаимодействию со СМИ Белгорода. администрации города Белгорода.
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Администрация города Белгорода призывает всех горожан поддержать экологическую акцию «Прикати колесо» по сбору старых шин. Избавиться от ненужных автопокрышек можно будет в специально установленных павильонах по следующим адресам: ул. Студенческая (в районе АЗС); проезд Автомобилистов (напротив дома № 47); ул. Губкина в районе подстанции.

Старые автопокрышки будут принимать у владельцев легковых машин при предъявлении документа, удостоверяющего личность передающего лица, в будние дни с 7:00 до 20:00 и выходные дни с 8:00 до 17:00.

Отметим, что все собранные шины отправят на предприятия по переработке их в резиновую крошку в Старом Осколе и Валуйках. Покрытие из такого материала считается износостойким и используется для оборудования детских и спортивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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