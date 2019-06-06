Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме белгородцы примут участие в пленарном заседании ПМЭФ
7 июня белгородцы примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума «Формируя повестку устойчивого развития».
Напомним, что вчера, 6 июня, в северной столице России официально стартовал Петербургский международный экономический форум, в котором принимает участие и делегация от Белгородского региона. Белгородцы подписали соглашение о сотрудничестве с АО «Банк МСП», встретились с делегацией Abbott Laboratories и приняли участие в сессии «Опыт развития региональных экспортных проектов».
Сегодня в насыщенной программе белгородцев – участие в презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ, а также в международной сессии «Газомоторное топливо. Экономика и климат».
ИСТОЧНИК KP.RU
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