Белгородец оплатил почти 200 тысяч рублей долга по алиментам только после лишения права управлять авто

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-06T12:26:37+03:00

Судебные приставы разыскали должника и заставили его вспомнить о своем долге перед дочерью

Изменить размер текста: A A

Белгородец, задолжавший дочери более 199 тысяч рублей, оплатил алименты только после того, как судебные приставы лишили его права на управление автотранспортным средством.

По решению суда должник был обязан выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка одну четвертую часть всех видов заработка. Однако официально он нигде не работал, добровольно денежные средства не перечислял.

Неоднократные выходы по месту жительства должника не приносили результата. В связи с этим судебные приставы объявили должника в розыск, ограничили его в праве на выезд за пределы страны, а также лишили прав.

Результат не заставил себя жать. Должник узнав, что ограничен в водительских правах, оплатил всю сумму долга по алиментам, а также исполнительский сбор в размере 13 742 рублей. Денежные средства перечислены взыскательнице, ограничения сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU