Информацию об отравлении в одном из ресторанов Белгорода проверят в Следственном комитете
Проверка начата после публикация в СМИ и сетях интернет информации о массовом отравлении
Информацию об отравлении в одном из ресторанов Белгорода проверят в Следственном комитете.Фото: "КП" Архив
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Информация о том, что с признаками отравления в больницу обратилось 10 посетителей, побывавших в ресторане и повар, появилась накануне в СМИ и соцсетях. Речь шла о том, что после употребления пищи в ресторане и заказе еды на дом из этого ресторана 31 мая и 1 июня 2019 года, отравилось 11 человек. Информацию проверяют в региональном Следственном комитете.
В настоящее время следователи опрашивают пострадавших. В ходе проверки будет проведен максимально возможный комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU