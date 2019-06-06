Информацию об отравлении в одном из ресторанов Белгорода проверят в Следственном комитете

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-06T10:31:06+03:00

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Информация о том, что с признаками отравления в больницу обратилось 10 посетителей, побывавших в ресторане и повар, появилась накануне в СМИ и соцсетях. Речь шла о том, что после употребления пищи в ресторане и заказе еды на дом из этого ресторана 31 мая и 1 июня 2019 года, отравилось 11 человек. Информацию проверяют в региональном Следственном комитете.

В настоящее время следователи опрашивают пострадавших. В ходе проверки будет проведен максимально возможный комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU