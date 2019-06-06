2019-06-06T09:52:48+03:00
Общество

Белгородские десадовцы примерили боевую одежду пожарного

В детском саду №57 сотрудники МЧС провели занятие по безопасному поведению в дни летних каникул
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В детском саду №57 Белгорода сотрудники МЧС провели занятие с воспитанниками дошкольного учреждения по безопасному поведению в дни летних каникул. Ребятам не только рассказали о правилах пожарной безопасности, но и показали все оборудование и даже дали примерить боевую одежду пожарного.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгорода рассказал детям о правилах пожарной безопасности, о правилах безопасного поведения в быту, в лесу, возле водоемов. В гости к малышам приехала настоящая пожарная машина, пожарные пожарно-спасательной части №2 не только рассказали и показали все оборудование машины, но и дали примерить ребятам боевую одежду пожарного и главное потушить условный пожар. Ребята с большим удовольствием осматривали пожарную машину и с неподдельным интересом принимали участие в тушении импровизированного очага возгорания.

Отметим, что руководители детского сада выразили желание и в дальнейшем сотрудничать со спасателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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