Делегация Белгородской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Делегеция Белгородского региона примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить в северной столице России с 6 по 8 июня 2019 года.
Уже завтра нашу делегацию ожидает весьма насыщенный день. На 6 июня запланирован ряд мероприятий, в которых примут участие белгоролдцы. В их числе – подписание соглашения о сотрудничестве с АО «Банк МСП», встреча с делегацией Abbott Laboratories, сессия «Опыт развития региональных экспортных проектов», сообщают с пресс-службе губернатора Белгородской области.
Напомним, что в прошлом году форум собрал свыше 17 000 участников из 143 стран мира, было проведено более 150 деловых мероприятий, а в роли спикеров и модераторов выступило почти полторы тысячи человек. При этом ожидается, что в 2019 году форум побьет свои же рекорды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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