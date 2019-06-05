2019-06-05T19:20:39+03:00
Общество

Делегация Белгородской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

В этом году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Делегация Белгородской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.Делегация Белгородской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.Фото: "КП" Архив
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Делегеция Белгородского региона примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить в северной столице России с 6 по 8 июня 2019 года.

Уже завтра нашу делегацию ожидает весьма насыщенный день. На 6 июня запланирован ряд мероприятий, в которых примут участие белгоролдцы. В их числе – подписание соглашения о сотрудничестве с АО «Банк МСП», встреча с делегацией Abbott Laboratories, сессия «Опыт развития региональных экспортных проектов», сообщают с пресс-службе губернатора Белгородской области.

Напомним, что в прошлом году форум собрал свыше 17 000 участников из 143 стран мира, было проведено более 150 деловых мероприятий, а в роли спикеров и модераторов выступило почти полторы тысячи человек. При этом ожидается, что в 2019 году форум побьет свои же рекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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