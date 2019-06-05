2019-06-05T18:04:30+03:00
Общество

Белгородские «дети войны» побывали на ратном поле Прохоровки

Актив организации, всего 23 человека, вместе с детьми посетили Звонницу и Парк Победы, а также отобедали в настоящем блиндаже
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские «дети войны» побывали на ратном поле Прохоровки.Белгородские «дети войны» побывали на ратном поле Прохоровки.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Белгородские «дети войны», всего 23 человека, вместе с детьми посетили Звонницу и Парк Победы, а также отобедали в настоящем блиндаже. Многие с радостью отмечали те изменения, которые произошли в этом святом месте за последние годы. И с особым трепетом осмотрели установленные памятники маршалам Советского Союза, лейтенанту войны, матерям.

Напомним, что 26 апреля 1995 года Президентом РФ подписан Указ № 414 «О создании Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». На легендарном Прохоровском поле был сооружен Памятник Победы - Звонница, а в Прохоровке воздвигнут храм во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, на стенах которого высечены имена 7382 воинов, погибших в этих кровопролитных боях. 2 мая 2010 года распахнул свои двери музей «Третье ратное поле России».

Белгородские «дети войны» побывали на ратном поле Прохоровки. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Белгородские «дети войны» побывали на ратном поле Прохоровки.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Закончилась экскурсия в кафе с символичным названием «Блиндаж». Стилизованные под блиндаж бревенчатые стены с керосиновыми лампами, окошки-бойницы, из натурального дерева сколоченные столы, а на стенах – плащ-палатки, автоматы, исполненные из окопных трофеев миниатюры в виде горельефов воссоздают атмосферу поры Великой Отечественной.

Белгородские экскурсанты отмечали, что в кафе по-особому уютно и что все напоминает о давних, но таких незабываемых годах. И от души благодарили гостеприимных хозяев «Блиндажа», Белгородский филиал ПАО «Квадра», который предоставил комфортный автобус для поездки и депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, благодаря которому стала возможной эта незабываемая поездка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области украли 8 инкассаторских мешков с 4,5 миллионами рублей
Лечение в Москве по ОМС для жителей Белгорода
В этом году в Белгородской области благоустроят 67 дворов и 30 парков
Белгородские судебные приставы арестовали имущество одного из должников на сумму свыше 215 миллионов рублей
В Белгороде открывается летний сезон музыкальных вечеров на природе
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Белгородской области на пожаре погиб 4-летний мальчик
В Белгороде в районе улицы Трунова водолазы извлекли из реки тело мужчины
В Белгороде двое рабочих погибли из-за нарушений правил охраны труда
Белгородская компания заплатила около 2 миллионов рублей штрафа за перегруз
Белгородцев ждет виртуозное закрытие музыкального сезона
Судебные приставы Белгородской области приглашают на государственную службу
Благотворительный парад добрых волшебников объединил более трехсот неравнодушных жителей Белгорода
Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды за 2018 год
Под Белгородом легковушка попала под пассажирский поезд
Лесничества Белгородской области получили новенькие авто