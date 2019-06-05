СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-05T18:04:30+03:00

Актив организации, всего 23 человека, вместе с детьми посетили Звонницу и Парк Победы, а также отобедали в настоящем блиндаже

Изменить размер текста: A A

Белгородские «дети войны», всего 23 человека, вместе с детьми посетили Звонницу и Парк Победы, а также отобедали в настоящем блиндаже. Многие с радостью отмечали те изменения, которые произошли в этом святом месте за последние годы. И с особым трепетом осмотрели установленные памятники маршалам Советского Союза, лейтенанту войны, матерям.

Напомним, что 26 апреля 1995 года Президентом РФ подписан Указ № 414 «О создании Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». На легендарном Прохоровском поле был сооружен Памятник Победы - Звонница, а в Прохоровке воздвигнут храм во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, на стенах которого высечены имена 7382 воинов, погибших в этих кровопролитных боях. 2 мая 2010 года распахнул свои двери музей «Третье ратное поле России».

Белгородские «дети войны» побывали на ратном поле Прохоровки.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Закончилась экскурсия в кафе с символичным названием «Блиндаж». Стилизованные под блиндаж бревенчатые стены с керосиновыми лампами, окошки-бойницы, из натурального дерева сколоченные столы, а на стенах – плащ-палатки, автоматы, исполненные из окопных трофеев миниатюры в виде горельефов воссоздают атмосферу поры Великой Отечественной.

Белгородские экскурсанты отмечали, что в кафе по-особому уютно и что все напоминает о давних, но таких незабываемых годах. И от души благодарили гостеприимных хозяев «Блиндажа», Белгородский филиал ПАО «Квадра», который предоставил комфортный автобус для поездки и депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, благодаря которому стала возможной эта незабываемая поездка.

ИСТОЧНИК KP.RU