В Белгородской области украли 8 инкассаторских мешков с 4,5 миллионами рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2019-06-05T17:33:50+03:00

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Утром 4 мая в полицию поступило сообщение о нападении на спецавтомобиль «Почты России» в Борисовском районе Белгородской области. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что водитель пристегнут наручниками к дверной ручке транспортного средства. Из служебного УАЗа пропали восемь инкассаторских мешков, в которых находилось свыше 4,5 миллиона рублей. Большая часть денег на сегодняшний момент найдена, а анализ происшествия показал, что ограбление злоумышленники пытались инсценировать.

Удалось выяснить, что ранее судимый 60-летний водитель спецавтомобиля сообщил своим знакомым о маршруте и времени перевозки им денежных средств. Злоумышленники договорились о месте встречи, куда в оговоренное время и подъехал спецавтомобиль. Кроме того, что были проколоты шины для полноты картины и большей достоверности мужчины нанесли водителю легкие телесные повреждения и приковали наручниками к двери. Похищенные деньги позже они разделили между собой.

Полицейским удалось задержать одного из подозреваемых в Ракитянском районе Белгородской области. Денежные средства, которые он закопал возле дома своих знакомых, были найдены и изъяты. Другому сообщнику удалось покинуть регион, но в результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан полицейскими в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает:

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов обнаружена большая часть похищенных денежных средств. Следственным отделением ОМВД России по Борисовскому району Белгородской области троим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ. По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

ИСТОЧНИК KP.RU