В этом году в Белгородской области благоустроят 67 дворов и 30 парков
В рамках проекта «Городская среда», который стартовал в Белгородской области в 2017 году, в этом году в регионе благоустроят 67 дворов и 30 парков. Власти региона выделят 19 миллионов на ремонт и реконструкцию общественно значимых территорий. Из федерального бюджета будет выделено более 450 миллионов, остальные средства дадут муниципалитеты и внебюджетные источники.
В этом году работы пройдут в областном центре, Грайворонском, Губкинском, Шебекинском и Старооскольском горокругах. Также пришла очередь объектов в Чернянском, Вейделевском, Корочанском, Краснояружском, Ракитянском и Борисовском районах.
Так, к примеру, в Белгороде планируется благоустроить 15 дворов и 9 общественных зон. В их числе двор дома № 120 на ул. Садовой, № 5 – на ул. Восточной. В некоторых дворах, таких как на Народном бульваре, 63а и ул. Некрасова, 24а, – ремонт практически завершен.
ИСТОЧНИК KP.RU