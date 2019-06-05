СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-05T15:07:49+03:00

В этом году в Белгородской области благоустроят 67 дворов и 30 парков. Фото: "КП" Архив

Всего регион выделит 19 миллионов, из федерального бюджета будет выделено на эти цели 450 миллионов

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В рамках проекта «Городская среда», который стартовал в Белгородской области в 2017 году, в этом году в регионе благоустроят 67 дворов и 30 парков. Власти региона выделят 19 миллионов на ремонт и реконструкцию общественно значимых территорий. Из федерального бюджета будет выделено более 450 миллионов, остальные средства дадут муниципалитеты и внебюджетные источники.

В этом году работы пройдут в областном центре, Грайворонском, Губкинском, Шебекинском и Старооскольском горокругах. Также пришла очередь объектов в Чернянском, Вейделевском, Корочанском, Краснояружском, Ракитянском и Борисовском районах.

Так, к примеру, в Белгороде планируется благоустроить 15 дворов и 9 общественных зон. В их числе двор дома № 120 на ул. Садовой, № 5 – на ул. Восточной. В некоторых дворах, таких как на Народном бульваре, 63а и ул. Некрасова, 24а, – ремонт практически завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU