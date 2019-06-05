СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-05T13:33:40+03:00

Белгородские судебные приставы арестовали имущество одного из должников на сумму свыше 215 миллионов рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Арест был наложен на 69 единиц имущество, в том числе на автотранспорт, спецтехнику, машинное и электрооборудование

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Белгородские судебные приставы наложили арест на заложенное имущество одной из международных инвестиционных компаний. Арест проходил на территории ООО «Белгородский НПЗ» в аренде у которого находилось заложенное имущество. Был наложен арест на 69 единиц имущества, в том числе на автотранспорт, спецтехнику, машинное и электрооборудование, предварительной стоимостью свыше 215 миллионов рублей.

Накануне арбитражный суд Москвы принял решение об обращении взыскания на заложенное имущество должника, путем продажи его с публичных торгов в пользу иностранного юридического лица.

Исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области.

Постановление о возбуждении исполнительного производства, а также требование о явке для совершения исполнительных действий направлены должнику.

В ближайшее время арестованное имущество будет передано на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU