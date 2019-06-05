2019-06-05T13:33:40+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы арестовали имущество одного из должников на сумму свыше 215 миллионов рублей

Арест был наложен на 69 единиц имущество, в том числе на автотранспорт, спецтехнику, машинное и электрооборудование
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские судебные приставы арестовали имущество одного из должников на сумму свыше 215 миллионов рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Белгородские судебные приставы арестовали имущество одного из должников на сумму свыше 215 миллионов рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Белгородские судебные приставы наложили арест на заложенное имущество одной из международных инвестиционных компаний. Арест проходил на территории ООО «Белгородский НПЗ» в аренде у которого находилось заложенное имущество. Был наложен арест на 69 единиц имущества, в том числе на автотранспорт, спецтехнику, машинное и электрооборудование, предварительной стоимостью свыше 215 миллионов рублей.

Накануне арбитражный суд Москвы принял решение об обращении взыскания на заложенное имущество должника, путем продажи его с публичных торгов в пользу иностранного юридического лица.

Исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области.

Постановление о возбуждении исполнительного производства, а также требование о явке для совершения исполнительных действий направлены должнику.

В ближайшее время арестованное имущество будет передано на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские «дети войны» побывали на ратном поле Прохоровки
В Белгородской области украли 8 инкассаторских мешков с 4,5 миллионами рублей
Лечение в Москве по ОМС для жителей Белгорода
В этом году в Белгородской области благоустроят 67 дворов и 30 парков
В Белгороде открывается летний сезон музыкальных вечеров на природе
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Белгородской области на пожаре погиб 4-летний мальчик
В Белгороде в районе улицы Трунова водолазы извлекли из реки тело мужчины
В Белгороде двое рабочих погибли из-за нарушений правил охраны труда
Белгородская компания заплатила около 2 миллионов рублей штрафа за перегруз
Белгородцев ждет виртуозное закрытие музыкального сезона
Судебные приставы Белгородской области приглашают на государственную службу
Благотворительный парад добрых волшебников объединил более трехсот неравнодушных жителей Белгорода
Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды за 2018 год
Под Белгородом легковушка попала под пассажирский поезд
Лесничества Белгородской области получили новенькие авто