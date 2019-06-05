Белгородские судебные приставы арестовали имущество одного из должников на сумму свыше 215 миллионов рублей
Белгородские судебные приставы наложили арест на заложенное имущество одной из международных инвестиционных компаний. Арест проходил на территории ООО «Белгородский НПЗ» в аренде у которого находилось заложенное имущество. Был наложен арест на 69 единиц имущества, в том числе на автотранспорт, спецтехнику, машинное и электрооборудование, предварительной стоимостью свыше 215 миллионов рублей.
Накануне арбитражный суд Москвы принял решение об обращении взыскания на заложенное имущество должника, путем продажи его с публичных торгов в пользу иностранного юридического лица.
Исполнительный документ поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области.
Постановление о возбуждении исполнительного производства, а также требование о явке для совершения исполнительных действий направлены должнику.
В ближайшее время арестованное имущество будет передано на торги.
ИСТОЧНИК KP.RU