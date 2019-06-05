2019-06-05T12:08:16+03:00
Звезды

В Белгороде открывается летний сезон музыкальных вечеров на природе

Отдыхающие смогут побывать в Ботаническом саду и услышать музыкантов Белгородской государственной филармонии
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде открывается летний сезон музыкальных вечеров на природе. Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.В Белгороде открывается летний сезон музыкальных вечеров на природе. Фото пресс-службы Белгородской государственной филармонии.
Изменить размер текста:

Белгородская государственная филармония и Белгородский государственный национальный исследовательский университет вновь приглашают на концерты проекта «НеслуЧАЙные встречи». С 6 июня по 29 августа по четвергам Ботанический сад НИУ БелГУ откроет двери для желающих совместить отдых на природе и прослушивание живой музыки в исполнении профессиональных музыкантов филармонии.

6 июня традиционно откроет сезон летних опен-эйров камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик. В концерте примет участие солист филармонии, лауреат международных конкурсов Геннадий Панкратов (аккордеон). В 18.15 желающие смогут совершить экскурсию по Ботаническому саду, а в 19.00 на сцене амфитеатра начнется музыкальная программа.

Расписание концертов в Ботаническом саду, а также покупка билетов онлайн уже доступны на сайте филармонии. В течение лета белгородцы услышат выступления концертного оркестра духовых инструментов, оркестра русских народных инструментов, академического хора, ансамбля «Экспромт», ансамбля песни и танца «Белогорье», «Микс-квинтета», камерного оркестра Mezzo Music, а также других коллективов и солистов филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Белгородской области на пожаре погиб 4-летний мальчик
В Белгороде в районе улицы Трунова водолазы извлекли из реки тело мужчины
В Белгороде двое рабочих погибли из-за нарушений правил охраны труда
Белгородская компания заплатила около 2 миллионов рублей штрафа за перегруз
Белгородцев ждет виртуозное закрытие музыкального сезона
Судебные приставы Белгородской области приглашают на государственную службу
Благотворительный парад добрых волшебников объединил более трехсот неравнодушных жителей Белгорода
Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды за 2018 год
Под Белгородом легковушка попала под пассажирский поезд
Лесничества Белгородской области получили новенькие авто