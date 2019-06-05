2019-06-05T10:27:08+03:00
Общество

В Белгородской области на пожаре погиб 4-летний мальчик

Пожар произошел в Дмириевке Яковлевского городского округа
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Пожар в селе Дмитриевка Яковлевского городского округа произошел около 18.00 в доме мансардного типа на двух собственников. Как удалось установить, предполагаемая причина пожара – детская шалость с огнем. К сожалению, во время пожара погиб 4-летний мальчик, которого обнаружили спасатели. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 36, № 40, № 45, добровольная пожарная дружина Дмитриевской территориальной администрации.

Всего 3 июня в Белгородской области произошло 4 пожара, 2 из них в жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде открывается летний сезон музыкальных вечеров на природе
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Белгороде в районе улицы Трунова водолазы извлекли из реки тело мужчины
В Белгороде двое рабочих погибли из-за нарушений правил охраны труда
Белгородская компания заплатила около 2 миллионов рублей штрафа за перегруз
Белгородцев ждет виртуозное закрытие музыкального сезона
Судебные приставы Белгородской области приглашают на государственную службу
Благотворительный парад добрых волшебников объединил более трехсот неравнодушных жителей Белгорода
Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды за 2018 год
Под Белгородом легковушка попала под пассажирский поезд
Лесничества Белгородской области получили новенькие авто