В Белгородской области на пожаре погиб 4-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-05T10:27:08+03:00

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Пожар в селе Дмитриевка Яковлевского городского округа произошел около 18.00 в доме мансардного типа на двух собственников. Как удалось установить, предполагаемая причина пожара – детская шалость с огнем. К сожалению, во время пожара погиб 4-летний мальчик, которого обнаружили спасатели. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 36, № 40, № 45, добровольная пожарная дружина Дмитриевской территориальной администрации.

Всего 3 июня в Белгородской области произошло 4 пожара, 2 из них в жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU