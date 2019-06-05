2019-06-05T09:48:13+03:00
Общество

В Белгороде в районе улицы Трунова водолазы извлекли из реки тело мужчины

Спасатели напоминают, что купаться можно только на специально оборудованных местах отдыха
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Несмотря на то, что инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области ежедневно проводят рейды и патрулирования по водным объектам области и напоминают отдыхающим правила безопасного поведения на воде, печальный счет жертвам водной стихии продолжает пополняться. Так, в Белгороде в районе улицы Трунова водолазами поисково-спасательной службы области из реки Северский Донец в месте, не оборудованном для купания, извлечено тело мужчины 1969 года рождения.

В этом году до наступления купального сезона на водных объектах региона погибло 4 человека (1 – в марте и 3 в мае во время ночной рыбалки)..

Спасатели напоминают, что в Белгородской области в 2019 году открыто 63 места массового отдыха людей у водоемов, в том числе 5 пляжей поставлены на учет и освидетельствованы в текущем году. Все пляжи прошли техническое освидетельствование и получили допуск к эксплуатации. Список пляжей 2019 года размещён на сайте Главного управления.

На территории Белгородской области функционируют на штатной основе 4 водно - спасательные станции в городах Белгород, Шебекино, Старый Оскол и Алексеевка. В остальных муниципальных образованиях области органами местного самоуправления организовывается работа сезонных спасательных постов в местах массового отдыха людей на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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