В Белгороде двое рабочих погибли из-за нарушений правил охраны труда

СЕГОДНЯ 18:15 2019-06-04T18:15:47+03:00

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в Красногвардейском районе двух рабочих по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщает пресс-служба ведомства.

51-летний слесарь-сантехник и 45-летний мастер по водоснабжению и канализации, как выяснилось во время следствия, погибли 3 июня 2019 года, когда находились в канализационно-насосной станции научно-образовательного центра «Бирюч» в Красногвардейском районе. 37-летний охранник центра, пытавшийся спасти рабочих, находится в реанимации.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Предстоит также тщательно изучить документацию, касающуюся требований охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU