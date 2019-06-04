В Белгороде двое рабочих погибли из-за нарушений правил охраны труда
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в Красногвардейском районе двух рабочих по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщает пресс-служба ведомства.
51-летний слесарь-сантехник и 45-летний мастер по водоснабжению и канализации, как выяснилось во время следствия, погибли 3 июня 2019 года, когда находились в канализационно-насосной станции научно-образовательного центра «Бирюч» в Красногвардейском районе. 37-летний охранник центра, пытавшийся спасти рабочих, находится в реанимации.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Предстоит также тщательно изучить документацию, касающуюся требований охраны труда.
ИСТОЧНИК KP.RU