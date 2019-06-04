2019-06-04T15:45:57+03:00
Общество

Белгородская компания заплатила около 2 миллионов рублей штрафа за перегруз

С начала года судебные приставы области взыскали с должников более 77 миллионов
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская компания заплатила около 2 миллионов рублей штрафа за перегруз.Белгородская компания заплатила около 2 миллионов рублей штрафа за перегруз.Фото: "КП" Архив
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Одна из ракитянских компания заплатила 1 миллион 950 тысяч рублей штрафа за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Всего же с начала 2019 года сумма исполнительского сбора взысканная белгородскими судебными приставами с неплательщиков по всем категориям исполнительных производств составила более 77 миллионов рублей.

Накануне на исполнение в отдел судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области поступили 5 исполнительных документов о взыскании штрафов за нарушения административного законодательства по ст. 12.21.1 КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

Отметим, что административное правонарушение было совершено на территории Забайкальского края, суд назначил наказание в виде штрафов в размере от 350 до 400 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил, что за неисполнение в установленный добровольный срок требований исполнительных документов будет взыскан исполнительский сбор и применены меры принудительного исполнения.

Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, компания заплатила штрафы в полном объеме в установленный добровольный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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