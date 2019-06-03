В Белгороде задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы микрозаймов

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-03T16:18:08+03:00

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Оперативники УМВД России по Белгороду задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций. Сотрудники полиции предполагают, что преступника привлекло отсутствие охраны в этих помещениях.

Задержанным оказался 28-летний житель региона. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, в феврале 2019 года в офисное помещение одной из кредитных компаний областного центра зашел мужчина в маске. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать ему денежные средства. Похитив около 26 тысяч рублей, подозреваемый скрылся.

Также в настоящее время правоохранителями установлена причастность задержанного еще к двум аналогичным эпизодам. По версии следствия, в марте и мае мужчина совершил похожие нападения на офисы той же организации. Его добычей стали еще 70 тысяч рублей. Как предполагают сотрудники полиции, одним из критериев выбора организации стало отсутствие охраны.

К подозреваемого изъяты предметы экипировки – маска и пневматический пистолет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В отношении подозреваемого возбуждены 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU