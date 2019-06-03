Пенсионеров Белгорода приглашают на курсы компьютерной грамотности

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-03T14:57:06+03:00

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Пенсионерам на курсах в Университете «третьего возраста» расскажут об устройстве компьютера, работе с текстом, научат пользоваться поисковыми системами, электронной почтой, помогут освоить социальные сети. Особое внимание уделят получению услуг в электронном виде.

Занятия будут проходить на базе Института экономики и управления НИУ «БелГУ». Обучение бесплатное.

Дополнительную информацию можно получить по адресам: ул. Князя Трубецкого, 62, тел. 33-94-99; ул. Королева, 8, тел. 52–18–73, 52–57–93, 52–96–42.

Отметим, что проект по созданию университета «третьего возраста» был инициирован городским управлением социальной защиты населения в 2008 году. Ежегодно в нем принимают участие представители старшего поколения с активной жизненной позицией.

ИСТОЧНИК KP.RU