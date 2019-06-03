В Белгороде ввели комендантский час
В Белгородской области для несовершеннолетних жителей в период летних каникул ввели комендантский час. Выходить самостоятельно на улицу с 22.00 до 6.00 дети и подростки самостоятельно не должны. Сопровождать несовершеннолетних ночью могут лишь родители или опекуны.
Родителям и опекунам напоминают, что если несовершеннолетнего в установленные найдут в общественном месте полиция, то его могут задержать до установления личности. В течение 3 часов родители должны будут забрать ребёнка. В противном случае ребенка отправят в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. При этом родители заплатят штраф или им вынесут предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU