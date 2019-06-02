В Белгородской области арестовали имущество бывшего чиновника, обвиняемого в коррупции

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-02T10:17:55+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Валуйского района продолжается. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупных размерах, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ст. 289 УК РФ).

Как сообщают в СУ СКР по Белгородской области, в ходе расследования выяснилось, что в период совершения преступлений бывший замглавы приобрел в иномарку «Форд Эксплорэр» стоимостью 2 700 000 рублей. Машину чиновник фиктивно оформил на имя матери своей супруги. Следователи вышли суд с ходатайством о наложении ареста на транспортное средство. Прошение удовлетворили. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU