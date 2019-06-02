Спасатели предупреждают жителей Белгородской области о ливнях и грозах

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-02T10:07:39+03:00

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По данным белгородских синоптиков, 2 июня на территории региона будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются дожди, местами небольшие (2 мм), в отдельных районах - сильные (до 18 мм), грозы, град. Ветер северной четверти 6-11 м/с, при грозах - порывы до 14-19 м/с. Температура воздуха днем 24-29º тепла.

ГУ МЧС по Белгородской области напоминает о правилах безопасности при сильном дожде:

- если вы находитесь в помещении, то обязательно выключите все электроприборы, а лучше полностью отключите электропитание в доме (квартире). Закройте балкон, окна, форточки, также по возможности зашторьте окна.

- если вы находитесь в дороге, то вам следует остановить автомобиль. Но только помните, что при таких случаях нужно держаться подальше от линий электропередач и деревьев. После того как вы нашли подходящее место, сделайте следующее: закройте все окна, заглушите двигатель, выключите магнитолу и сложите антенну.

- нередко гроза застает людей во время купания, катания на лодке или рыбной ловли. Самое главное - отойти от воды на максимально возможное расстояние. Если вы оказались в лодке, то немедленно направляйтесь к берегу и не забывайте, что вы самый высокий объект над водой, так что лучше пригнуться как можно ниже.

- если гроза застала вас на поляне или лугу, необходимо отключить все электроприборы, которые находятся у вас под рукой (мобильный телефон, плеер, планшет и т.д.); сесть на корточки, но ни в коем случае не ложиться на землю; отойти от линий электропередач, деревьев, кустарников. По возможности, нужно найти какой-нибудь овраг или яму, чтобы укрыться в ней.

- если во время грозы вы оказались в лесу - постарайтесь укрыться на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей, и не ложитесь на землю. Сядьте на корточки, обхватив голени руками. Все предметы, в которых есть металлические детали (в том числе украшения), должны находиться на расстоянии не менее пяти метров.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112». «Телефон доверия» регионального ГУ МЧС 8(4722) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU