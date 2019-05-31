2019-05-31T15:51:56+03:00
Общество

Владимир Путин подписал указ о присвоении белгородскому аэропорту имени Владимира Шухова

За этот вариант еще в декабре проголосовали более 50 тысяч горожан
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: http://belgorodavia.ruфото: http://belgorodavia.ru
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Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны в пятницу, 31 мая. Теперь после постановления президента России Белгородский международный аэропорт официально - имени Владимира Шухова.

Напомним, имена, которые будут носить российские аэропорты объявили 4 декабря организаторы конкурса «Великие имена России». В голосовании на сайте проекта, а также во время опроса на улицах - приняли участие около 114 тысяч белгородцев. За то, чтобы воздушная гавань города носила имя Владимира Шухова проголосовало 50,6 тысячи горожан (44%). Вариант этот победил в жесткой борьбе, ведь за три дня до окончания голосования инженер Шухов шел практически вровень с генералом Ватутиным. Разделяло их всего 100 с лишним голосов.

СПРАВКА «КП»:

Владимир Шухов - советский инженер, архитектор, изобретатель, ученый. Автор проектов и технический руководитель строительства первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крекинга нефти. Внес выдающийся вклад в технологии нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта. Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки. Владимир Григорьевич ввел в архитектуру форму однополостного гиперболоида вращения, создав первые в мире гиперболоидные конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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