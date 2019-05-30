В Белгороде неизвестные подожгли частный дом: сгорела кухня и коридор

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-30T17:05:42+03:00

Также в области горела сухая трава и полигон ТБО

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Сразу семь пожаров случилось 29 мая в Белгородской области, два из них в жилых помещениях.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 11 часов 28 минут в Алексеевке загорелся двухэтажный частный дом. Огонь повредил кровлю и потолочное перекрытие. Предполагаемая причина ЧП - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В 9.14 в селе Роговатое Старооскольского городского округа загорелась летняя кухня. Огонь повредил надворную постройку на площади 30 кв.м. Вероятно, пожар произошел из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

В 19.07 в Белгород вспыхнул пожар в жилом доме. Сгорела кухня и коридор. Спасатели считают, что причиной возгорания мог стать поджог. А 20.06 также в Белгороде загорелось неэксплуатируемое двухэтажное кирпичное здание. Сгорел только мусор на площади 3 кв.м.

Кроме того, зарегистрировано два случая загорания сухой травы: в Белгороде в районе улицы Садовая на открытой площадке и в селе Озерово Яковлевского городского округа. А в Алексеевке произошел пожар в районе полигона ТБО. Горел мусор на площади 50 кв.м. Предполагаемая причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU