Под Белгородом 19-летний водитель на «десятке» врезался в дерево

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-30T13:07:59+03:00

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Что называется "столкновение с препятствием" произошло в Шебекинском районе. По предварительным данным регионального УМВД, 29 мая в семь часов утра на 77 км трассы «Белгород - Шебекино - Волоконовка» 19-летний водитель «десятки» двигался со стороны Шебекино в Волоконовку. Молодой человек превысил скорость, слетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии водитель и его 49-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

Еще одна авария случилась в Алексеевке. По предварительным данным, в половину восьмого вечера 47-летний водитель на «Дэу Нексия» двигался по улице Тимирязева и не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха». Из-за чего произошло столкновение. В итоге 23-летний мотоциклист и водитель «Дэу» оказались в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU