В Белгороде местный житель угнал два велосипеда из подъезда

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-29T15:01:57+03:00

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В полицию Белгорода обратились сразу два местных жителя. Они рассказали, что у них украли два велосипеда, стоящих на одной лестничной клетке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 29 мая.

Правоохранители установили личность вора. Им оказался 30-летний мужчина. Выяснилось, что местный житель, прогуливаясь по городу в поисках чужого имущества, решил заглянуть в подъезд многоквартирного дома. Обнаружив там два велосипеда без противоугонных устройств, мужчина уехал на одном из них. Спустя время он вернулся за вторым и угнал его.

По словам угонщика, похищенное он продал за символическую сумму, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба, причиненного владельцам, составила около 10 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража). Теперь вору грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU