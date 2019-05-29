В Белгороде парень украл у работающей на кассе магазина бывшей девушки 7 500 рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-29T14:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Белгорода обратилась сотрудница одного из магазинов. Она сообщила, что охранники удерживают мужчину, попытавшегося украсть из кассы 7 500 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 29 мая.

Выяснилось, что подозреваемым оказался 26-летний житель областного центра, уже судимый за кражи. Кроме того, парень раньше встречался с сотрудницей. В этот день он пришел к ней в магазин. Молодые люди поссорились, и бывший кавалер решил украсть деньги. Он взял из кассы 7 500 рублей, положил их в карман и направился к выходу. Но девушка нажала тревожную кнопку. На выходе из магазина, вора задержали охранники.

На парня возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ (Покушение на грабеж).

ИСТОЧНИК KP.RU