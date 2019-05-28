В Белгороде торговый представитель подделал документы и украл 95 тысяч
В Белгородской области поймали торгового представителя, который с помощью подделанных документов смог украсть 95 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 28 мая.
В полицию Белгорода обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей бытовой химии. Мужчина сообщил, что обнаружил недостоверные сведения в товарных накладных во время проверки документации.
Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний шебекинец, работавший торговым представителем. Он в течение двух месяцев подделывал документы и таким образом присвоил 95 тысяч рублей. Деньги парень уже успел потратить.
На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (Присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU