В Белгороде торговый представитель подделал документы и украл 95 тысяч

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-28T15:08:41+03:00

Теперь 24-летнему шебекинцу грозит до пяти лет лишения свободы

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В Белгородской области поймали торгового представителя, который с помощью подделанных документов смог украсть 95 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 28 мая.

В полицию Белгорода обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей бытовой химии. Мужчина сообщил, что обнаружил недостоверные сведения в товарных накладных во время проверки документации.

Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний шебекинец, работавший торговым представителем. Он в течение двух месяцев подделывал документы и таким образом присвоил 95 тысяч рублей. Деньги парень уже успел потратить.

На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (Присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU