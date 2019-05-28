В Белгородской области в мае в водоемах утонуло трое мужчин

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-28T14:07:33+03:00

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В Белгородской области в мае на водоемах утонуло трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Несмотря на то, что официально купальный сезон в области еще не открыт, многие жители региона уже направляются к водоемам, чтобы порыбачить, отдохнуть или искупаться. Инспекторы ГИМС и спасатели ежедневно патрулируют водные объекты области, однако уследить за всеми инспекторы не могут, и несчастные случаи на воде все же случаются.

Так, за прошедший месяц на воде погибло три белгородца. 1 мая в селе Роговатом Старооскольского городского округа водолазы подняли из пруда «Заполньный» тело 34-летнего мужчины, который накануне отправился на ночную рыбалку. 6 мая в реке Осколец Губкинского городского округа, 32-летний мужчина отдыхал с товарищами, пропал из поля зрения, тело погибшего обнаружили водолазы. 27 мая в Колтуновке Алексеевского городского округа водолазы извлекли из реки Тихая Сосна тело 62-летнего мужчины. Обстоятельства его гибели выясняются.

Инспекторы ГИМС напоминают местным жителям о правилах безопасности и предупреждают о том, что алкоголь и отдых на водоеме несовместимы. Также спасатели просят не купаться в не оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра и не прыгать с не приспособленных для этого вышек и обрывов.

ИСТОЧНИК KP.RU